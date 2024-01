"Está confirmado que foi mesmo um ataque terrorista". Cidadão israelita árabe morto a tiro numa estrada perto de Ramallah

Um homem foi morto a tiro numa estrada perto da cidade de Ramallah, na Cisjordânia.

Em Haifa, Israel, o correspondente da CNN Portugal Henry Galsky adianta que se tratava de um cidadão de israelita árabe de 33 anos, que vivia em Jerusalém Oriental.

As imagens que chegam mostram as autoridades israelitas no local e o veículo, que estava a ser conduzido pela vítima, com o vidro traseiro partido.

Este assassinato ocorre na sequência de um ataque aéreo israelita que matou seis pessoas em Jenin, este domingo de manhã.