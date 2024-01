Em campanha em Angra do Heroísmo, na Ilha Terceira, o líder do Chega reagiu às críticas dos líderes partidários que consideram irrealistas do ponto de vista financeiro as propostas partido para as pensões.

André Ventura defendeu que o partido vai manter a proposta de subir as pensões para o nível do salário mínimo "custe o que custar" e atacou a direita por querer continuar a querer fazer cortes para manter as contas públicas equilibradas.