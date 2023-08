Esta é a história das joias árabes que estão a dar dores de cabeça a Bolsonaro

Jair Bolsonaro está de novo a braços com a justiça. A polícia federal acredita que o antigo presidente do Brasil negociou ilegalmente a venda nos Estados Unidos de anéis, esculturas e relógios de luxo avaliados em quase 200 mil euros. De acordo com a investigação, Bolsonaro terá recebido esta fortuna em joias durante várias viagens oficiais feitas a países árabes.