Luís Montenegro considera que o PS não é de confiança. O líder social-democrata diz que os portugueses não vão acreditar em quem esteve no Governo e vem agora prometer fazer diferente.

No jantar de Natal do grupo parlamentar do PSD, onde o líder do partido recebeu presentes para se inspirar até às eleições de 10 de março, Luís Montenegro acredita que os portugueses não vão acreditar em quem esteve no Governo e promete que vai fazer diferente.