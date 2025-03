Esta sexta-feira foi dia de o Governo apresentar com urgência o projeto com conclusão prevista para 2050

O governo está em gestão e, por isso, com poderes limitados. Mas o primeiro-ministro, bem como os seus ministros, têm aproveitado cada momento das agendas para fazer campanha. Desde que a moção de confiança foi chumbada, já se contam cerca de 70 ações de campanha do Governo. Esta sexta-feira, por exemplo, foi dia de colocar em discussão pública um plano para ligar os municípios da Margem Sul do Tejo, um projeto deve estar pronto em 2050.