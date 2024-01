Com o aumento das infeções respiratórias, verifica-se uma corrida às farmácias, com alguns medicamentos a esgotar. Os médicos de saúde pública acreditam que esta semana poderá ser atingido o pico da atividade gripal.

Os especialistas alertam que a cobertura vacinal da população mais vulnerável está abaixo do esperado e essa pode ser a causa do excesso de mortalidade das pessoas com mais de 70 anos.