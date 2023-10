É de Évora e foi colocada em Quarteira, após tentar ficar perto de casa através do concurso de vinculação dinâmica. "Mesmo com esta vinculação não me consegui aproximar", conta Dulce Figueiredo.

Consigo levou um filho e, se não tivessem familiares a viver em Quarteira que os acolhessem, a professora não conseguiria suportar uma casa: "Teria de viver num parque de campismo".