Estadia "temporária" e "breve". Família das gémeas garantiu que intenção não era viver em Portugal

A mãe das gémeas luso-brasileiras tratadas no Hospital de Santa Maria garantiu várias vezes na Comissão Parlamentar de Inquérito que o seu objetivo sempre foi viver em Portugal.

Daniela Martins acusou mesmo a investigação da TVI a este caso de ser a responsável por não regressar com as filhas para Portugal.

Porém, vários documentos encontrados pelo Exclusivo da TVI num tribunal de São Paulo, entregues em 2020 e 2021 pela advogada da família e em alguns casos assinados pela própria mãe, indicam que a intenção era ficar em Portugal de forma “temporária”, “provisória” ou “breve”, apenas para receber o medicamento.