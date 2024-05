Os proprietários mostram-se desiludidos com as medidas apresentadas por Luís Montenegro para mitigar a crise na habitação, acusando o atual Governo de manter a maior parte das propostas do anterior executivo.

Entre as novidades, destaca-se a garantia do Estado na compra de casa aos jovens até aos 35 anos, caso entrem em incumprimento no empréstimo bancário.