Estado nacionaliza fundo Revita, destinado a gerir donativos após incêndio de Pedrógão

É com surpresa que a Associação de Vítimas do Incêndio de Pedrógão Grande reage à nacionalização do fundo Revita, destinado a gerir os donativos depois do incêndio de 2017. Por esta altura, estavam ainda disponíveis cerca de um milhão e 400 mil euros. Dina Duarte, da associação, diz que o dinheiro “foi subtraído a este território”.