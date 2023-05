Estados Unidos negam vistos a jornalistas russos. "Não esqueceremos nem perdoaremos"

Moscovo acusa os Estados Unidos de terem negado a atribuição de vistos a jornalistas russos, que deveriam acompanhar o ministro dos Negócios Estrangeiros à sede das Nações Unidas, em Nova Iorque. Sergei Lavrov qualifica a atitude como um ato "cobarde e estúpido".

Sobre "Novo Dia"

Queremos que os portugueses comecem o dia bem informados, na companhia da CNN Portugal. Por isso, no arranque da emissão, a atualidade é apresentada ao ritmo a que se desenrola a manhã de cada novo dia: com dinamismo, com energia. Em direto e a partir dos estúdios de Lisboa e do Porto, vamos estar de olhos postos em tudo o que acontece no continente, nas ilhas, em todas as geografias.