"Estamos a repetir o mesmo erro das SCUT". Previsão de passageiros do TGV é manifestamente exagerada

Na previsão oficial, a nova linha de alta velocidade Porto - Lisboa movimentará mais pessoas, em 2030, (16 milhões), do que a linha entre Madrid e Barcelona (13 milhões). Isto apesar de as duas áreas metropolitanas portuguesas terem apenas um quarto da população. O risco de a previsão falhar fica do lado dos contribuintes. O Estado garantirá aos construtores privados pagamentos pela disponibilidade da linha, independentemente do número de comboios que nela passem. Como aconteceu nas SCUT, está em causa a credibilidade dos estudos de procura, que são determinantes para justificar o investimento e o retorno económico da obra. "Numa análise económica, demoraremos mais de 100 anos para termos benefícios que contrabalancem os custos", declara o economista Abel Mateus.