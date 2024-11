"Estamos na iminência de ver o Estado a falir em todos os aspetos" e tudo "começou com o roubo do paiol de Tancos"

Na 5.ª Coluna desta semana, Miguel Sousa Tavares atualizada aquilo que designa por "a lista de falhanços do Estado", alertando que "o Estado está a caminho da falência" - uma evolução que "começou com o roubo do paiol de Tancos", seguindo-se a fuga de prisioneiros de Alcoentre que, assume, "já era tempo de ser esclarecida".

A somar-se a isto, o comentador aborda ainda a fuga de um homem de uma carrinha celular da PSP em Lisboa, que conseguiu libertar-se das algemas e acabou por ser capturado no Algarve.

Na Justiça, Miguel Sousa Tavares critica a demora nos processos judiciais, dando como exemplo a investigação a António Costa, que o levou a demitir-se do cargo de primeiro-ministro. "Passado um ano está tudo na mesma", critica, acrescentando também os "anos de atraso" na reforma do setor ferroviário, os processos de regularização de imigrantes e as greves em vários setores.