É o último dia de campanha para as eleições espanholas. Não são conhecidas novas sondagens, mantendo-se por isso a vantagem do Partido Popular, de centro-direita.

O líder do PSOE e atual primeiro-ministro Pedro Sanchez dedicou uma especial atenção a Barcelona, que é terreno mais favorável à esquerda do que à direita. Ainda assim, os enviados da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) encontraram muitos indecisos.