"Estar na política é também uma questão de carácter". Marta Temido afasta-se do caso das gémeas

No penúltimo dia de campanha do PS, Marta Temido enfrentou uma reação desconfortável às buscas no caso da alegada cunha às gémeas luso-brasileiras. O desconforto era visível no início da manhã, mas com abraços e palavras de incentivo, a candidata socialista deu a volta. No distrito de Coimbra, Marta Temido jogou em casa.