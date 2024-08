Estas são as termas mais antigas de Portugal: venha daí ver as maravilhas das suas águas por dentro

Há muitos anos, por esta altura, no verão, “ia-se a banhos”. O significado: ir às termas. Ir às termas servia para cuidar da saúde. E aquelas semanas que as pessoas passavam em tratamento transformaram-se, a pouco e pouco, naquilo a que nós agora chamamos "férias". Com o avanço da medicina, a meio do século XX, as termas caíram em desuso. Contudo, nos últimos anos, o mundo inteiro parece ter redescoberto os superpoderes da água e o bem que ela nos faz. Na ronda que o repórter Paulo Bastos está a fazer por alguns desses templos da saúde e do bem-estar, a visita calha agora às Termas de São Pedro do Sul - ao que se sabe, as mais antigas em Portugal.