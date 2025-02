O aquário do Sea Life é o único no país a assegurar toda a operação a partir de energias 100% verdes. A empresa antecipou, em 2019, as metas do Acordo de Paris. Desde então, tem vindo a construir um plano ambicioso de descarbonização.

O Porto dos Pinguins é a mais recente atração que integra a inteligência em materiais já existentes. O novo habitat tem um impacto energético de 0%.