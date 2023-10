"Este é o meu Corpo". Como se faz uma cirurgia de mudança de sexo em Portugal? E que complicações podem surgir?

Quantas pessoas já mudaram de sexo em Portugal? Fomos à procura desta resposta e acabámos por encontrar uma preocupação bem maior: há cada vez mais queixas de alegados erros médicos e negligência neste tipo de cirurgias.

A garantia é deixada pelas associações a trabalhar com a comunidade trans, até porque o Estado não tem um registo específico para estas situações. Em Portugal, o centro de referência do SNS não tem capacidade para responder a tantos pedidos. E a alternativa no privado é um cirurgião de 79 anos.

Como se fazem estas cirurgias? E como será viver anos e anos de espera por um corpo, para acabar com um resultado que, afinal, não corresponde àquilo com que se sonhou? Depressão, ansiedade, falta de perspetivas. É assim que vivem muitas pessoas trans, que só queriam olhar-se ao espelho e dizer, de uma vez por todas, "Este é o meu Corpo".

