Este é o plano de emergência do Governo para a saúde

Foi com um diagnóstico crítico e preocupante do SNS que o Governo apresentou o plano de emergência e transformação na saúde. Acabar com as listas de espera para os doentes oncológicos que estão sem uma cirurgia urgente é uma das principais prioridades. O Governo apresentou uma longa lista de ideias e planos, algumas com prazos concretos, apesar de não se perceber com detalhe como é que cada uma será executada e com que profissionais.