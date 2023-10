"Este foi um dos maiores ataques a Ashkelon, com uma grande violência": a CNN Portugal junto à Faixa de Gaza

A cidade de Ashkelon, próxima da fronteira com Gaza, foi novamente atacada pelos rockets - que se pensa poderem ter sido enviados pela Jihad Islâmica: o enviado especial da CNN Portugal estava no local no momento do ataque e relata que o sistema de defesa aérea israelita teve muita dificuldade em intercetar os mísseis. "Este foi um dos maiores ataques a Ashkelon, com uma grande violência e os rockets vinham todos muito baixos. Caíram e provocaram muitos danos."

"Não houve feridas, nem ha vítimas. Parece milagre mas as pessoas estão muito habituadas a fugir para os abrigos", afirma João Fernando Ramos.