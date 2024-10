“Este governo de Israel é especialista em arranjar adversários onde poderia ter amigos”

Paulo Portas faz uma análise ao conflito no Médio Oriente e ao papel dos Estados Unidos e até da Rússia na tensão que se vive e em todas as consequências diretas. No entanto, o comentador defende que, "até agora", não houve sinais que Israel quisesse atacar infraestruturas nucleares ou petrolíferas, algo que iria causar uma escalada do conflito.