Este já está a ser considerado o primeiro panfleto de campanha de Gouveia e Melo

Ainda falta mais de um ano para as presidenciais, mas há quem já veja, no último número da revista da Armada, o primeiro panfleto de campanha de Gouveia e Melo. O almirante aparece de braço dado com D. João II, conhecido como “o Príncipe Perfeito”. Além do seu nome surgir 20 vezes em 44 páginas, o grande destaque da revista vai mesmo para o título dado ao mandato do ainda Chefe do Estado-Maior da Armada. Foram três anos de transformação, diz a revista.