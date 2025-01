Este polícia elogiou André Ventura em serviço: vai pagar multa de 200 euros

Nos Açores, um polícia municipal pagou 200 euros de multa por ter elogiado André Ventura em serviço. O episódio aconteceu na campanha eleitoral para as regionais do ano passado. O presidente do Chega fala em “perseguição”. Já a Câmara de Ponta Delgada diz que o agente violou o dever de neutralidade a que está obrigado.