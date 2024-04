Esteve num bar do Bairro Alto um dos narcotraficantes mais procurados do mundo - tem a cabeça a prémio por 14 milhões de euros

Christopher Vincent Kinahan - um cidadão irlandês que já esteve várias vezes preso por tráfico de droga e lavagem de dinheiro, considerado um dos narcotraficantes mais procurados do mundo e que tem a cabeça a prémio por 14 milhões de euros - esteve em Lisboa para visitar um bar irlandês no Bairro Alto. Foi apanhado a escrever um comentário no Google Reviews sobre o espaço