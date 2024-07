Esteve poucas horas em Lisboa, foi condecorada e ainda falou em português. Foi assim a primeira visita internacional da herdeira do trono espanhol

Na primeira visita internacional da herdeira do trono espanhol, o destino escolhido pela princesa das Astúrias foi Portugal. Leonor de Borbón esteve poucas horas em Lisboa, mas com uma agenda cheia que incluiu uma condecoração do Presidente da República - a Grã-Cruz da Ordem Militar de Cristo. Nos agradecimentos, a princesa falou em português.