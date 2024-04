Estoril: Seis pré-afogamentos em menos de três horas

Este sábado prometia ser um dia de calor, praia e descanso, mas acabou por ser um dia agitado para as autoridades num dos areais mais concorridos dos arredores de Lisboa, na praia do Tamariz, no Estoril. Seis pessoas tiveram de ser resgatadas do mar em situação de pré -afogamento. Duas das vítimas ficaram em estado grave e outras foram transportadas para o hospital.