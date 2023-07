“Estou no caminho da recuperação”. Madonna fala pela primeira vez depois do internamento

Madonna esteve internada nos cuidados intensivos com uma infecção bacteriana grave. O episódio assustou os fãs do mundo inteiro, mas a cantora quebrou agora o silêncio e descansou toda a gente. A rainha da POP usou as redes sociais para garantir que está a recuperar bem e, por isso, tenciona manter os concertos na Europa, inclusive os dois concertos agendados para Lisboa.