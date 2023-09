Várias zonas do norte do país estão a ser atingidas por mau tempo. A região de Trás-os-Montes, por exemplo, está a ser atingida por chuvas fortes. Em Valpaços, além da chuva, houve queda de granizo. Já em Mirandela as estradas ficaram completamente alagadas tal a força da chuva.

Há ainda imagens que dão conta do que parece ser um tornado em Bragança.