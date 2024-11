Estradas inundadas, carros retidos, garagens danificadas: imagens mostram efeitos da "gota fria" no Algarve

A tempestade “gota fria” que atingiu Espanha já está a provocar inundações em Portugal. No Algarve, já há estradas inundadas em Olhão e na baixa de Albufeira. Alguns carros ficaram retidos, com os condutores a serem surpreendidos pela rápida subida das águas. Os moradores relatam um período de chuva intensa de cerca de 20 minutos. Não há feridos a registar, mas há danos, com garagens e zonas comerciais inundadas.