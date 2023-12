"Eu encontro uma total mentira". Sandra Felgueiras analisa contradições de Lacerda Sales no caso das gémeas

Sandra Felgueiras, que revelou o caso do tratamento milionário a duas gémeas no Hospital de Santa Maria, reflete sobre a entrevista que Lacerda Sales, ex-secretário de Estado da Saúde deu ao jornal Expresso em que admite ter-se reunido com o filho de Marcelo Rebelo de Sousa sobre este processo. "Passamos do não me lembro, para o afinal lembro-me", considera a jornalista.