Pedro Nuno Santos diz que, se vencer as eleições internas do PS, vai convidar o adversário José Luís Carneiro para fazer parte das listas. "Esta é uma eleição disputada como é óbvio", garante, rejeitando encarar a disputa como "um passeio no parque".

Quanto a António Costa, Pedro Nuno Santos diz que o primeiro-ministro "será o que entender no futuro" e que terá o apoio do partido, mas não confirma se o convidará, caso vença, para presidente do Conselho Europeu.