"Eu sou militar, não tenho jeito para político". Certo é que tudo aponta para candidatura presidencial de Gouveia e Melo

Gouveia e Melo tornou-se uma figura conhecida do grande público durante a pandemia após ter sido nomeado gestor do plano de vacinação pela anterior ministra da Saúde, Marta Temido. O almirante viu-se envolvido numa primeira grande polémica quando, depois de terminar o mandato, o governo o quis propor contra a vontade de Marcelo para Chefe do Estado-Maior da Armada. Agora, e apesar de quase ninguém ter dúvidas de que será candidato a Belém, o país continua sem saber que ideias políticas defende Gouveia e Melo.