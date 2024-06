No Médio Oriente, o cessar-fogo para libertação de reféns israelitas parecia iminente, mas afinal não passou de um plano de intenções. O Hamas respondeu à proposta de Israel, mas os EUA acusam o grupo islâmico de ter pedido alterações inviáveis.

O esforço negocial vai prosseguir entre o secretário de Estado americano e o primeiro-ministro do Catar, mas um porta-voz do Hamas já está a acusar Antony Blinken de ser parte do problema, não da solução.