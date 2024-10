EUA: entre troca de acusações, Harris e Trump agitam fantasmas dos furacões

Os candidatos à Casa Branca trocam acusações por causa dos furacões que estão a deixar um gigante rastro de destruição no país e que já tiraram a vida a 17 pessoas. Tem havido mentiras e desmentidos, mas sobretudo acusações: que o presidente Joe Biden prefere apoiar emigrantes do que ajudar as populações afetadas, e que os democratas a avisarem que Trump está a usar a desinformação de forma perigosa.