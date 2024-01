Aviso: este vídeo contém imagens sensíveis

A polícia norte-americana revelou imagens perturbadoras do momento em que um agente disparou contra o peito de uma criança de 11 anos. Tinha sido a própria criança a chamar a polícia por causa de uma situação de violência doméstica. O caso aconteceu em maio do ano passado, mas o vídeo só foi divulgado agora, passados oito meses. O rapaz sobreviveu mas com profundas lesões e dispendiosos tratamentos que ainda hoje continuam.