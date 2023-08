Euribor dão sinais de abrandamento (mas vai demorar algum tempo até que as prestações das casas comecem a descer)

Com a inflação a subir, fica cada vez mais longe a perspetiva de diminuição das taxas de juro. Há quem diga que Portugal pode ter atingido o pico, mas o que é certo é que, para já, as prestações da casa vão continuar a subir para muitas famílias. A TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) fez as contas e, para um empréstimo de 150 mil euros, o aumento já em setembro pode atingir quase 240 euros.