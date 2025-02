Europa prepara resposta à ofensiva comercial dos EUA

As tarifas de 25 % sobre as importações de aço e aluminio decididas por Donald Trump tiveram o efeito imediato de unir dezenas de países contra a politica comercial dos EUA. A Europa promete ripostar à ofensiva americana. Por entre a tensão entre os dois continentes, Ursula von der Leyen esteve esta terça-feira com o vice-presidente norte americano, J.D. Vance, que está de visita à Europa para a cimeira da Inteligencia Artificial