Eventual "cunha política" para o tratamento de milhões das gémeas luso-brasileiras no Santa Maria "é um crime de abuso de poder"

Os advogados Paulo Saragoça da Matta e Ricardo Sá Fernandes explicam os crimes que estão em causa na suspeita de "cunha" de Marcelo Rebelo de Sousa para o tratamento de duas crianças, como foi denunciado no programa Exclusivo, do Jornal Nacional da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal), que intercetou a mãe das crianças a admitir que recorreu a uma “cunha” do Presidente da República.