Ex-assessor de João Galamba alvo de buscas domiciliárias por parte da PJ

Frederico Pinheiro é suspeito de crimes como acesso ilegítimo a documentos classificados. A investigação apurou que o ex-assessor fez uma cópia integral ao computador de serviço antes de entregar o aparelho a agentes do SIS. Ou seja, já depois de ter sido despedido do Governo, guardou documentos em segredo de Estado como, por exemplo, os planos sobre a construção e localização do novo aeroporto e o plano de reestruturação da TAP. O Ministério Público, no DIAP de Lisboa, quer saber o que Frederico Pinheiro fez às informações que possuía.