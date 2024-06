Ex-assessor de Marcelo para a saúde diz que Belém é a "Casa dos Segredos" (e não se surpreendeu com caso da alegada cunha)

O antigo assessor para a saúde de Marcelo Rebelo de Sousa na Presidência da República diz que costumava chamar a Belém “A Casa dos Segredos”. “Havia ali muitas coisinhas, muitas tretas”, revela Mário Pinto, numa entrevista ao Exclusivo da TVI.

A TVI apurou ainda que este ex-responsável pela área da saúde no primeiro mandato de Marcelo reuniu-se com o antigo secretário de Estado da Saúde, Lacerda Sales, um dia antes da reunião do governante com Nuno Rebelo de Sousa para falar sobre a situação das gémeas luso-brasileiras que não estavam a conseguir marcar uma consulta no Serviço Nacional de Saúde (SNS).

Essa reunião é referida expressamente por Lacerda Sales na resposta que enviou à Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS).

A TVI apurou que o ex-governante pretende revelar o envolvimento de Mário Pinto no caso das gémeas, mas o antigo assessor de Belém nega e diz que “nunca tive na minha posse esse assunto”, apesar de não ter ficado surpreendido com a polémica sobre a alegada cunha presidencial e de admitir que a Presidência da República também devia ser investigada pelas autoridades judiciais.