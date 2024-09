Ex-diretor e três funcionários da Obra Diocesana do Porto condenados por burla de mais de 1,6 milhões à Segurança Social

O tribunal condenou o ex-diretor e três funcionários da Obra Diocesana de Promoção Social do Porto por ter burlado a Segurança Social em mais de 1,6 milhões de euros. As penas foram suspensas porque, apesar de ter havido crime, todo o dinheiro foi para a instituição usar com os utentes e nenhum dos arguidos se apropriou de qualquer verba.