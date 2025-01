As recentes polémicas na Saúde, após a demissão de Gandra d'Almeida de diretor executivo do SNS, foram o início da investigação profunda sobre as ligações entre os mais altos quadros deste Ministério.

Foi assim que descobrimos uma vasta teia de influências entre muitos elementos que ocupam cargos políticos e outros que ficam, propositadamente na penumbra.