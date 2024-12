Exclusivo: "Aqui" há inteligência artificial. Robert Zemeckis rejuvenesce Tom Hanks e Robin Wright

Exatamente trinta anos depois de "Forrest Gump", Robert Zemeckis volta a filmar Tom Hanks e Robin Wright no mesmo filme. Num drama que é um ensaio sobre a passagem do tempo, os dois atores interpretam as mesmas personagens em várias fases da vida com a ajuda da inteligência artificial. "O que o efeito visual faz - explica Wright, é sobrepor a nossa cara e a nossa voz como eram (na juventude). E também mostra a inocência nos olhares que já não conseguimos mostrar." O resultado é realista e mostra como também o cinema está a abrir novos caminhos. Estará a Sétima Arte a abrir uma Caixa de Pandora? Tom Hanks reconhece que, daqui em diante, ele e a co-protagonista podem viver para sempre numa encarnação deles próprios graças aos dados digitais. "Isso é bom, mas também há outra possibilidade. Agora, qualquer pessoa pode interpretar qualquer pessoa". É o futuro a acontecer "Aqui", uma das estreias desta semana do Natal nos cinemas de todo o País.