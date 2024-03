Exclusivo: as dúvidas sobre os financiadores do Chega

Uma investigação do Exclusivo da TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, às contas dos partidos consultou a auditoria e o relatório que censuram as contas de 2019 do partido liderado por André Ventura, bem como as contas mais recentes onde se revelou impossível saber quem são os doadores do partido - centenas de donativos estão apenas identificados nos extratos bancários com o nome, genérico, da aplicação digital de pagamentos e donativos usada pelo Chega