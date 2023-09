Exclusivo: conheça a lista de medicamentos que mais faltam em Portugal

O Ministério da Saúde notificou a indústria farmacêutica do barómetro dos medicamentos que mais faltam em Portugal. A TVI, do mesmo grupo da CNN Portugal, teve acesso em primeira mão a essa lista. Todos os medicamentos para a diabetes que ajudam a emagrecer são campeões de falhas, mas também há falta de antibióticos, calmantes, anticoncecionais e medicamentos indispensáveis para doentes com tremor essencial.