Exclusivo. Empreendimento de Ronaldo vai ter 213 casas de luxo e podem custar milhões. Mas há um senão: falta de licença

Está a nascer na Madeira o primeiro negócio imobiliário de luxo da marca CR7. Construído em parceria com o grupo Pestana em cima da última grande praia de acesso público no Funchal, já começou envolto em polémica - o condomínio não tem licença. Às críticas de favorecimento, o administrador do Pestana responde com uma promessa: se não for possível cumprir a lei, está pronto para devolver o dinheiro a quem já investiu nos apartamentos