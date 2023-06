Exclusivo. Estado gasta milhares de euros em Feira das Vocações e Parque do Perdão na Jornada da Juventude

É um dos espaços menos conhecidos da Jornada Mundial da Juventude da Igreja Católica, que se vai realizar em Lisboa no início de agosto. A chamada "Cidade da Alegria" vai estar situada nos jardins de Belém, com a sua Feira das Vocações composta por 150 stands, e o seu Parque do Perdão com 150 confessionários.

Neste evento pago, em conjunto, pela Igreja e por várias entidades públicas, o Exclusivo da TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal) tentou perceber quem paga o quê neste espaço.

A maioria das despesas será da Igreja Católica, apesar da forte componente de investimento público, com o Governo a pagar pelo menos 120 mil euros.

Está previsto o aluguer dos 150 stands que a Igreja, através da Fundação Jornada Mundial da Juventude, aluga por 600 euros cada às organizações religiosas que querem captar as vocações dos jovens.