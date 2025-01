Exclusivo. Eurico Castro Alves. Quem é o ministro-sombra da Saúde?

A Maçonaria não é o único poder que controla o Ministério da Saúde. A secção da Ordem dos Médicos do norte tem igualmente muito peso. Não foi por acaso que mais de mil clínicos subscreveram um protesto contra o peso da ordem sobre o governo, intitulado "Haja Decência".

No epicentro das críticas está, mais uma vez, a alegada influência de Eurico Castro Alves junto do primeiro-ministro e as várias ligações à ministra Ana Paula Martins e à secretária de Estado, Ana povo. Mas, há mais, o homem conhecido como o ministro-sombra está também ligado ao ex-CEO do SNS, Gandra D'almeida e ao sucessor, o economista Álvaro Almeida.