Exclusivo. Há um outro esquema com malas a acontecer no Aeroporto de Lisboa: os "agenciadores"

Esta semana fica inevitavelmente marcada pelo caso das malas alegadamente furtadas pelo agora ex-deputado do Chega Miguel Arruda, que está agora de regresso aos Açores. Miguel Arruda é suspeito de fazer estes furtos no Aeroporto de Lisboa, onde desvendámos outro negócio das malas, mas este envolvendo muitas pessoas e muito dinheiro. Este negócio acontece diariamente nas barbas das autoridades e com o conhecimento de todos no aeroporto. Cidadãos africanos conhecidos como “agenciadores”, levam entre 100 e 250 euros para despachar uma mala para Bissau, Luanda ou Maputo. O esquema envolve passageiros que aceitam ser correios humanos sem saber o que estão a transportar