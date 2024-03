Exclusivo: Helicópteros do INEM em risco por falta de orçamento

Só duas empresas apresentaram propostas para realizar o serviço, mas por valores muito acima do máximo de despesa autorizado pelo Governo. Concurso público vai ser anulado.

Os operadores de mercado consideram que 54 milhões, para quatro anos e meio, não cobrem os custos nem os riscos do contrato, que prevê penalizações elevadas quando os helicópteros ficam inoperacionais. Deverá ser necessário fazer um segundo ajuste directo, com redução dos vôos nocturnos, para manter os helicópteros no ar. O problema é que o primeiro ajuste direto corre o risco de vir a ser chumbado pelo Tribunal de Contas, que aguarda a resposta do INEM a um pedido de esclarecimentos.